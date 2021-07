SARONNO – Settimana a quota mille per l’hub vaccinale ex Pizzigoni di Saronno. Ieri lunedì sono state effettuate 1054 somministrazioni e oggi si replica superando le mille vaccinazioni.

Oggi, grazie all’impegno di Medici Insubria con il supporto dei volontari di Croce Rossa, Protezione civile e associazione nazionale carabinieri e agli alpini, sono aperti 4 linee per i vaccini Pfizer, Astrazeneca e Moderna.

Saronnesi e residenti dei comuni dell’hinterland sono iniziati ad arrivare da prima delle 7 ma dall’apertura del centro alle 8 la coda è sparita rapidamente grazie all’organizzazione ormai rodata del team. Sono stati organizzati anche percorso divisi tra la prima e la seconda dose.

