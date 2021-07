SARONNO – Curato nei minimi dettagli il debutto di Azione in corso Italia. I militanti del partito di Carlo Calenda hanno allestito un gazebo bianco e blu in pieno centro per l’intera giornata di oggi.

Malgrado il caldo intenso gli attivisti sono rimasti on the road sia la mattino sia al pomeriggio incontrando i saronnesi e parlando con loro: “Le persone che sono passate in corso Italia si sono mostrate curiose e interessate alla figura di Calenda e alle proposte del partito nazionale su donne e giovani”. A farla da padrone sono state però le domande sul tema della sicurezza a Saronno.

“Molti si sono avvicinati spontaneamente – continuano gli attivisti – si sente la voglia di partecipare e di ragionare sui problemi”.

Azione Saronno non ha dimenticato però il proprio impegno sul fronte della sicurezza cittadino: “Abbiamo portato delle copie cartacee del questionario sulla sicurezza e la gente ha trovato la voglia e il tempo di compilarlo”.

(foto: alcune immagini della giornata)