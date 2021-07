SARONNO / ORIGGIO – Sta bene il ciclista di 66 anni che, nella giornata di oggi, è stato investito in via Novara, a Saronno. Il sinistro, avvenuto intorno alle 17 di oggi, ha richiesto l’intervento dell’ambulanza di Croce Azzurra di Caronno Pertusella. L’anziano è stato trasportato all’ospedale di Saronno, dove sono state confermate le sue buone condizioni di salute.

Codice rosso ad Origgio: in via dell’Artigianato, una donna di 48 anni è caduta dalla moto. Fortunatamente non è in condizioni critiche, come hanno constatato l’auto medica proveniente da Como e l’ambulanza di Sos Uboldo intervenute sul posto. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina. Successivamente, la donna è stata trasportata all’ospedale di Legnano: gli accertamenti non hanno rilevato forti criticità.

Poco prima delle dieci di questa mattina, un uomo di 72 anni è caduto in piazza Luigi Cadorna, davanti alla stazione saronnese. Intervenuta tempestivamente la Croce rossa di Saronno, che ha trasportato l’uomo al nosocomio locale; l’anziano si trova in buone condizioni di salute.

(foto d’archivio)

16022021