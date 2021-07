Softball, l’Italia olimpica fa il bis contro le Honda Tochigi

In pedana per l’Italia la giovane Alexia Lacatena ha dato ulteriore prova del suo talento mettendo a segno un totale di 9 K contro il lineup nipponico e subendo solamente un punto (non guadagnato su di lei) nel terzo inning firmato da Koumi Hishitani. La reazione azzurra, come detto, è arrivata nel sesto attacco quando il capitano Piancastelli, già autrice di un doppio nella seconda ripresa, ha battuto un fuoricampo a sinistra che ha spinto a casa anche Emily Carosone per il decisivo sorpasso.

Da segnalare il ritorno dietro al piatto per la prima volta dopo l’infortunio al ginocchio di Marta Gasparotto, che nella giornata di ieri era stata impiegata come prima base.

Nell’Italia olimpica in Giappone ci sono anche tre giocatrici dell’Inox Team Saronno: la capitana Giulia Longhi, con Andrea Filler (foto) e Fabrizia Marrone.

16072021