SARONNO – “La Rivincita” associazione culturale, ambientale e ricreativa ha raggiunto 2012 followers nei suoi 6 mesi di attività. Un traguardo che commenta facendo un bilancio e guardando al futuro la presidente Carmen Federico.

“In qualitá di fondatrice e presidente de La Rivincita sono orgogliosa e fiera di condividere tale traguardo in un così breve lasso temporale, con tutti i miei colleghi membri del Direttivo – Luisa Piscitelli vicepresidente e direttore artistico; Giusy Gallizzi, tesoriera; Luca Corradini, e Paolo Franzosini quale consulente e superviser del codice etico e dello statuto- con gli associati e simpatizzanti. Si, perché l’anima, il fondamento della nostra associazione é da sempre teso alla realizzazione di un “unicum” ovvero a coniugare insieme la cultura, il sociale e la politica, quella senza “bandierine”.

La Rivincita si è messa in campo come uno strumento per la nostra comunità a cui ognuno può partecipare per manifestare le proprie idee e il proprio dissenso. Sicuramente l’epoca che stiamo vivendo non ha contribuito ne favorito la realizzazione di tante iniziative e progetti in embrione ma in solo 5 mesi e mezzo, La Rivincita é riuscita a dare voce a due categorie che le sono particolarmente a cuore e che rientrano nei progetti e obiettivi futuri ed oltremodo ambiziosi: “regaliamoci gli abbracci”, supportata ed isituzionalizzata anche dall’assessore alla Cultura, Laura Succi con patrocinio ad hoc, tesa a favorire l’integrazione delle categorie fragili e dunque a sensibilizzare i cittadini ad abbattere il muro della “diversità” che é da valorizzare e non da temere, in ricordo del nostro concittadino venuto a mancare proprio il 9 aprile 2020 in pieno lockdown, laddove “chi é più fragile oggi lo é di più”.

“La Festa della Musica con cui la nostra città é rientrata nella piattaforma del circuito nazionale delle città partner ed il cui obiettivo dei partner istituzionali (Ministeri e Associazioni), é stato quello di valorizzare il proprio patrimonio socio-culturale. Gli artisti di TalentiEmergenti in capo al direttore artististico e Vicepresidente, Luisa Piscitelli, rappresentano la categoria della musica indipendente che ha tanto sofferto in questo periodo di contingenze particolari.

Progetti futuri? In primis dare voce e dignità ai nostri giovani che lottano per dar sfogo alle loro passioni, alla loro arte e che sono e rappresentano il nostro futuro. Sul punto, é già stato pianificato ed approntato un progetto ad hoc su base nazionale, supportato dal senatore Manuel Vescovi con Stati Uniti D’Italia, l’onorevole Gianluca Cantalamessa e Sammy Varin di RPL che da sempre con determinazione, passione e sensibilità anche istituzionale, supportano i giovani e gli artisti indipendenti a prescindere dal colore politico a cui appartengono”.

E conclude: “Chiediamo agli esponenti politici locali e nazionali di prendere in esame i progetti non solo nostri, ma di tutte le associazioni che con dedizione, amore, spirito di volontariato, cercano di realizzare e di sopperire le carenze sociali. Occorre un vero e proprio riscatto culturale e sociale, andare alla ricerca delle nostre radici e ritrovare quel senso dello stare insieme, di condivisione, di sinergia che é la caratterizzazione dell’essere umano”.