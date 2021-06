SARONNO – Sabato 19 giugno p.v. si festeggia a Saronno la “Festa della musica”, organizzata da “La rivincita”, associazione culturale, ambientale e ricreativa che ha fatto rientrare la città nella piattaforma del circuito nazionale delle città partners.

In particolare, è stato approntato e presentato alla “Associazione italiana per la promozione della festa della musica” con sede a Roma, il cui scopo è quello di rafforzare e diffondere la conoscenza delle iniziative e del valore della Festa della musica, sensibilizzando maggiormente le istituzioni locali, territoriali e nazionali – il progetto predisposto dal direttore artistico de “La Rivincita”, Luisa Piscitelli, vocal

coach ed autrice.

Tale iniziativa, è tesa a coinvolgere tutte le realtà italiane impegnate nelle attività di valorizzazione del patrimonio socio-culturale nonchè per la qualificazione delle relazioni sociali e culturali di tutte le istituzioni del territorio nazionale.

Il suo successo così come precisato da “AIPFM” e da Carmen Federico presidente de “ La rivincita”, è stato raggiunto anche grazie al coinvolgimento di enti ed istituzioni quali il ministero della giustizia, il ministero dell’istruzione dell’università della ricerca, il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il ministero della salute, l’ANCI e la conferenza delle regioni e delle province autonome, Rai e Rai 3 media partner, l’ UNPLI -unione nazionale Pro Loco d’Italia- e associazione nazionale delle bande italiane con il progetto “1000 bande per la festa della musica”.

Sarà un viaggio nella musica pop-rock italiana ed internazionale dagli anni ’70 ad oggi e si esibiranno i giovani de “I talenti emergenti”, una realtà che si occupa di produzione, scouting e management che fa capo al direttore artistico, Luisa Piscitelli, che sceglie gli artisti basandosi sulla ricerca di un contenuto artistico originale, dotato di personalità e al contempo, con l’obiettivo di accompagnarli nel mondo musicale per portarli a conoscenza del grande pubblico. Tra essi, l’artista Andrea Pacini che torna con un nuovo singolo “Colpa del destino”, Gloria Zaccaria, Alessandra Di Feo, Elisa Bertolini, Shanyl

Bergamasco, Arianna Calcaterra, Luigi Risolo, Anastasia Verkhovtsev.

L’ufficio Cultura, nella persona del Vicesindaco e Assessore alla Cultura dottoressa Laura Succi, ha accolto la richiesta di patrocinio che ha prontamente condiviso con sensibilità ed entusiasmo.

Saranno ospiti: Emanuela Carcano, giornalista Mediaset, gli artisti noti sul territorio, Fabrizio Vendramin vincitore di Italian’s got Talent (seconda edizione) e Alice Vendramin scultrice e pittrice, Sammy Varin di RPL per il progetto a sostengo dell’opera di solidarietà della start-up Avanchair del cittadino saronnese Andrea Depalo e il Mago John Librizzi, prestigiatore illusionista.

La location è il giardino del Galli al teatro in Saronno e fissata per sabato 19 giugno dalle 18 alle 21.

L’ingresso è gratuito ma in forza della normativa anti-covid allo stato vigente è a numero chiuso pertanto, è necessaria la preventiva prenotazione a mezzo mail: [email protected] ovvero chiamando al 3333907913 dalle 9 alle 13.

04062021