GROANE – Armato di martello ha fatto irruzione al supermercato, ha preso il denaro ed è scappato: è quello che è successo l’altro giorno alle 14 a Senago, al supermercato In’s di via Risorgimento. La cassiera all’improvviso si è ritrovata davanti al malvivente, che brandiva il martello: in quel orario non c’era praticamente nessuno. Il volto nascosto dalla mascherina, per rendersi del tutto irriconoscibile il bandito aveva indossato anche un cappello: si è fatto dare i soldi che c’erano nel registratore di cassa, qualche centinaio di euro, e quiondi è scappato nel posteggio esterno. Sarebbe balzato su una vecchia utilitaria, lasciata nelle vicinanze.

Tutto è accaduto in pochi attimi, a dare l’allarme è stato il personale della struttura commerciale ed ora sono in corso le indagini dei carabinieri del locale comando. Ad aiutare le indagini potrebbero essere adesso le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, che potrebbero avere ripreso ogni fase della rapina e quelle della fuga.

(foto archivio)

22072021