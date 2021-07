CASTIGLIONE OLONA – All‘1 della scorsa notte a Castiglione Olona in via Pompeo e Silvio Mazzuchelli, per cause da accertarsi, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale contro un palo dell’illuminazione pubblica. I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate hanno messo in sicurezza l’automezzo, collaborato con il personale sanitario e rimosso il palo pericolante.

Tre persone, che erano a bordo dell’auto, sono rimaste contuse ma nessuna è apparsa in condizioni preoccupanti; sul posto anche i carabineri della Compagnia di Saronno, che si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisioine la dinamica dell’accaduto. Molto consistenti i danni materiali, l’automezzo – una berlina – è andato praticamente distrutto nella parte anteriore ed è stato infine rimosso con il carro attrezzi ed è stato trasferito in un garage della zona.

(foto: alcune immagini dell’intervento dei vigili del fuoco di Tradate sul luogo del sinistro)

24072021