Trasporto pubblico: più comodi i collegamenti fra Saronnese e Valle Olona

SARONNO – Più facile raggiungere i paesi della Valle Olona da Saronno, con il nuovo servizio di trasporto integrato. “Per gli utenti saronnesi c’è finalmente un minimo di semplificazione nell’accesso alla linea H601 verso la Valle Olona in partenza direttamente dalla stazione Ferrovienord di Busto Arsizio, con un cambio in meno e riducendo così lo svantaggio di percorrenza rispetto all’automobile. Tuttavia, la linea non è ancora cadenzata” fanno notare dal Comitato viaggiatori del nodo di Saronno.

Come rilevano dal Comitato “sono importanti novità in quel di Busto Arsizio. Nonostante la situazione congelata in termini di contratti e il continuo rinvio delle gare, da lunedì 26 luglio inizia infatti il riordino del servizio Tpl urbano, con obiettivi di cadenzamento, coincidenze e con la progressiva valutazione di nuove linee circolari. Questo percorso è stato sicuramente reso possibile da un lavoro coordinato tra Comune, Agenzia Tpl e ditte incaricate. Il costo dell’operazione, che avviene sui contratti vigenti, è di circa complessivi 80 mila euro per il 2021 interamente a carico dell’Agenzia Tpl, che a sua volta si alimenta dai bilanci delle Province e dei Comuni capoluogo”.

25072021