SARONNO / TRADATE – Tanti autisti malati, un problema che non riguarda solo Trenord ma tutte le società di trasporti e pure gli autobus Fnma che, come ricordano dal Comitato viaggiatori del nodo di Saronno, “patiscono le soppressioni programma per insufficienza di personale”. Tante le corse interessate, Fnma ha provato a riepilogarle, quelle già cancellate, in un lungo elenco. Ci sono ad esmepio corse fra Tradate e Castiglione, altre sulla direttrice Saronno-Lomazzo (molto numerose quelle “saltate”), poi sulla direttrice fra Saronno e Turate e fra Tradate e Legnano, tanto per fare qualche esempio. Qui sotto lo specchio con le corse cancellate, al momento disponibile per quanto riguarda la giornata odierna ed i prossimi giorni.

“Per l’elevato numero di assenze del personale, legate alla pandemia, il servizio subisce una parziale riorganizzazione. A decorrere da lunedì 10 gennaio non sarà possibile garantire diverse corse“.

10012022