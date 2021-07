Calcio 1′ categoria, tante conferme per l’Asd Ceriano

CERIANO LAGHETTO – L‘Asd Ceriano si prepara alla prossima stagione, e in vista del campionato di Prima categoria edizione 2021-2022 si è partiti dalle riconferme, che sono piuttosto numerose, e riguardano innanzitutto il reperto difensivo.

Per la formazione cerianese si annunciano tante novità, non solo in campo prettamente sportivo ed agonistico ma anche “strutturale”, con i lavori per la realizzazione del campo in sintetico e delle nuove infrastrutture al centro sportivo del paese che sono state portate a compimento da parte della Amministrazione comunale. Proprio nei giorni scorsi la visita al cantiere anche da parte del sindaco, Roberto Crippa, che ha seguito passo a passo il cantiere anche nei mesi scorsi.