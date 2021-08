SARONNO – Un’auto l’ha colpito sul piede, dolorante è caduto a terra e l’automobilista dopo avergli chiesto come stava si è allontanato senza nemmeno prestargli soccorso. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio intorno alle 15 in via Caduti della Liberazione tra la stazione e il Municipio cittadino.

Ad essere colpito un 58enne subito soccorso da alcuni passanti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha portato il pedone all’ospedale di Circolo a Varese. Ha riportato una frattura al piede colpito dall’auto ma anche un trauma cranico a causa della caduta. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha rilevato i pochi elementi del sinistri e deviato il traffico durante le operazioni di soccorso realizzato dal personale della Croce Azzurra di Cadorago.

Ora sono in corso le indagini per risalire all’auto e all’identità del conducente. Per questo il comando di piazza Repubblica invita eventuali testimoni, passanti o automobilisti, a mettersi in contatto con la centrale operativa.

(foto archivio)