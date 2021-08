CARONNO PERTUSELLA – Nativo di Bentivoglio, in provincia di Bologna, Davide De Lucca è un terzino sinistro classe 2000. Cresciuto proprio nelle giovanili clivensi, con un anno in prestito al Carpi, Davide ha esordito in Serie D con la maglia del Sasso Marconi. 29 presenze nella stagione 2018-2019, che sono valse la chiamata del Mezzolara. Qui ha giocato le ultime due stagioni, collezionando 55 presenze e segnando anche tre reti.

Ora l’arrivo a Caronno Pertusella, alla corte di Manuel Scalise. “Benvenuto, Davide” rimarcano i dirigenti del club calcistico di Caronno Pertusella. Prosegue dunque la campagna di rafforzamento e di rinnovamento della Caronnese in vista del prossimo campionato di serie D, nel quale la formazione rossoblù intende come sempre recitare un ruolo importante. Per la Caronnese l’impegno sul mercato estivo dunque prosegue e tutto fa pensare che ci saranno presto anche ulteriori novità.

(foto: il nuovo terzino della Caronnese, Davide De Luca, con la magiia della Caronnese)

10082021