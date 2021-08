SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica [email protected] Saronno relativa alla scomparsa di Gino Strada.

Sarebbe facile dire che l’inaspettata dipartita di Gino Strada abbia lasciato un vuoto incolmabile ma la realtà, dal nostro punto di vista, è che sia molto difficile parlare di “vuoto” quando ci si confronta con l’eredità lasciata da un personaggio gigantesco come il fondatore di Emergency.

Nata 25 anni fa, l’Ong fondata da Strada ha operato – letteralmente – in prima linea in 18 paesi di frontiera umanitaria, quasi sempre in situazioni di gravissimo pericolo e di guerra, portando sollievo e cure alla popolazione laddove molti si erano arresi.