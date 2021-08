SARONNO – “Ieri sono passato a Saronno in via Roma dove qualche anno il comune voleva abbattere dei bellissimi bagolari per dare spazio alle auto e rifare i marciapiedi. Bene allora molte associazioni e cittadini si opposero al progetto che non considerava gli alberi come valore e avrebbe trasformato la strada in una via senza identità e priva di bellezza”.

Inizia così la nota condivisa su Facebook con cui Marzio Marzorati portavoce di Legambiente promuove il progetto di via Roma.

“Cosa é successo? É cambiata l’amministrazione, la democrazia permette di cambiare e questo é un bene. I nuovi amministratori e soprattutto l’assessore all’ambiente Franco Casali si sono dedicati per riprogettare l’intervento di via Roma: mantenere i bagolari, sistemare e rendere sicura la ciclabile, ridurre i parcheggi, migliorare gli spazi pedonali rendendoli accessibili a tutti, favorire l’invarianza idraulica.

Insomma una riqualificazione urbana é diventata una opportunità per creare bellezza e far respirare la città. Complimenti e grazie a tutte le associazioni che si sono spese perché questo progetto fosse possibile. Si poteva fare con semplicità, ascoltando e immaginando la città in modo inclusivo e sostenibile, così come é stato fatto. Bravi, un esempio da imitare. Gli alberi non erano un ostacolo era indispensabile cambiare il punto di vista”.