SARONNO – È partito il conto alla rovescia per la prima amichevole dell’Fbc Saronno che si giocherá sabato prossimo alle 20 allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi. I biancocelesti, che quest’anno si cimentano con il campionato di Promozione, sfideno il Varese che milita in serie D. Un incontro che rinnoverá la storica amicizia tra le due tifoserie.

La partita sarà aperta al pubblico ma coi limiti previsti dalle normative anticovid.

Saranno fatti entrare solo 500 persone, il 50% della capienza. Autorizzati ad entrare solo i tifosi e i supporter muniti di green pass.

Proprio per questo le porte saranno aperte dalle 19, il fischio d’inizio è previsto alle 20: “Invitiamo tutti – spiega la societá – ad arrivare pronti all’ingresso per evitare assembramenti e velocizzare le operazioni di controllo”.

La mascherina sará, sempre nel rispetto delle normative, obbligatoria. Sará attivo il servizio bar.