SARONNO – Oggi alle 6.30 alla stazione ferroviaria centrale di piazza Cadorna intervento di una ambulanza della Croce rossa di Saronno per soccorrere un pendolare di 37 anni, vittima di una caduta accidentale: è stato infine trasportato all’ospedale cittadino di piazza Borella, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Ieri alle 7 malore in un impianto lavorativo di piazza Pertini a Caronno Pertusella, un 58enne è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese da una ambulanza della Croce azzurra caronnese, non è grave.

Ieri alle 21 grave incidente stradale a Mozzate, in via Santa Maria: nello scontro fra una automobile ed una motocicletta, due persone sono rimaste ferite, si tratta di una donna di 67 anni e di un uomo di 36 anni, trasferiti negli ospedali di Tradate e Varese. Grande la mobilitazione dei mezzi di soccorso, sul posto due ambulanza, di Croce rossa e Sos Mozzate, l’automedica da Varese ed è arrivato anche l’elisoccorso di Como, oltre alle pattuglie dei carabinieri. Nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita.

(foto archivio)

18082021