SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la risposta del consigliere comunale Lorenzo Puzziferri alla nota del capogruppo leghista Raffale Fagioli in merito alla cerimonia inaugurale della Coppa delle coppe di softball.

Caro Raffaele,

prima di attaccarmi pubblicamente, dovresti contare fino a 100…anzi, controllare meglio la casella elettronica.

Nonostante non sia un mio compito inviare inviti agli eventi come dovresti ben sapere con la tua esperienza politica, il 31 Luglio la mail eccome se l’avevo inviata, indirizzata a tutti i componenti della Commissione Sport e a tutti i capogruppo – quindi anche a te direttamente – che sono i referenti di ogni lista politica al quale fanno rimando i consiglieri comunali.

Insomma definire questo un evento per “pochi eletti” quando oltre le mie comunicazioni ai componenti politici e a tutta la cittadinanza tramite i media locali, ci sono i comunicati del Comune di Saronno e della Regione Lombardia mi sembra un capriccio alquanto ridicolo.

Non si trattava nemmeno di un invito a partecipare, ma di collaborare: aspetto che ho rimarcato e richiesto a tutti i componenti – sia di minoranza che di maggioranza – al mio insediamento come Presidente della Commissione.

Oltretutto la collaborazione c’è stata sia dai componenti della maggioranza che della minoranza, che si sono preoccupati a consegnare i gazebo al centro sportivo, ad eccezione vostra che avete deciso di lamentare, accusare e non operare.

Mi spiace perdere tempo per difendermi da questo attacco, quando l’unica cosa al quale si deve dare risalto in questo momento sono lo sport e le nostre ragazze che stanno disputando delle ottime gare.

Spero di aver la possibilità di incontrarti al campo per poter chiarire e discutere sui temi importanti per lo sport in città e soprattutto per tifare il nostro Saronno.

nella gallery la mail inviata da Puzziferri