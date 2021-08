SARONNO – Al Fbc Saronno piace il difensore Davide Rudi. Classe 2001, si sta allenando coi biancocelesti ed il direttore sportivo Simone Morandi gli ha chiesto di restare per la stagione ormai alle porte. Andrebbe a completare la retroguardia saronnese in vista della prossima annata, con il debutto nel campionato di Promozione dove i saronnesi sono ritornati per effetto della fusione con il Gorla Maggiore, del quale hanno “acquisito” la categoria di appartenenza.

Rudi è un ex Primavera del Monza, e poi ha militato – collezionando molte presenze – in serie D con la Castellanzese. Ultime esperienze, quelle recenti, nella Vergiatese. Il Fbc Saronno si è radunato l’altra sera e sono iniziati gli allenamenti agli ordini del mister Niccolò Taroni in vista del via ufficiale alla stagione 2021-2022: sono previste sessioni di training tutti i giorni sino a settembre inoltrato, sempre dalle 19.30 al centro sportivo di via Sampietro al quartiere Matteotti.

(foto: il direttore sportivo del Fbc Saronno, Simone Morandi)

19082021