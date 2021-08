SARONNO – Due ore e mezza di partita per l’Inox Team Saronno, oggi a mezzogiorno nella seconda fase di Coppa delle Coppe per “stendere” le spagnole del Viladecans, più coriacee del previsto. Alla fine è giunto l’ennesimo successo saronnese, più sudato di quanto dica il risultato di 8-2. Ma anche spettacolare, perchè la prova del Saronno – sul diamante di via De Sanctis – è stata in crescendo e ci sono stati anche i fuoricampo di Milagros Lozada e Gioia Tittarelli.

In precedenza sempre a Saronno il netto successo delle Eagles Praga contro le russe Carrousel: 8-1, senza homerun ma con tante battute valide delle ceche, che si sono confermate formazione temibilissima.

Partitona del pomeriggo quella fra Eagles Praga e Olympia Haarlem, manco a dirlo molto equilibrata con arrivo sul 6-6 alla settima ripresa (al primo inning il fuoricampo da due punti della ceca Stephanie Nicole Texeira. Al settimo inning il punto decisivo delle olandesi, 7-6, che a meno di sorprese dovrebbe spingere Haarlem in finale.

Per quanto riguarda la definzione del tabellone per le finali di sabato, saranno decisive le gare di domani e soprattutto quella serale di oggi, alle 20, in via De Sanctis: Inox Team Saronno.Olympia Haarlem.

Girone finale parte alta tabellone, classifica: Olympia Haarlem e Inox Team Saronno 1000 (3 vittorie e 0 sconfitte), Eagles Praga 500 (2 vittorie e 2 sconfitte), Carrousel 333 (1 vittoria e 2 sconfitte), Chicaboo’s 0 (0 vittorie e 2 sconfitte), Viladecans 0 (0 vittorie e 3 sconfitte), per definire le finali di sabato, 1’ e 2’ posto, 3’ e 4’ posto, 5’ e 6’ posto.

Ingresso del pubblico consentito, ma con green pass.

La Women’s european cup winners cup, la Coppa delle Coppe di softball si tiene a Saronno. A parte la squadra del Regno Unito che ha momentaneamente deciso di sospendere le trasferte all’estero, confermata la presenza delle altre squadre: favorite per la vittoria, Eagles Praga della Repubblica Ceca e Olympia Haarlem dall’Olanda, ma anche, naturalmente, le saronnesi dell’Inox Team Saronno, capolista in serie A1. Per un totale di 14 squadre partecipanti, presenti anche le Fireballs israeliane, Carrousel Mosca (Russia), Gepardy Zori (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Chicaboo’s (Belgio), Mrki Medvedi (Croazia), Zurich Challengers (Svizzera), Villadecans (Spagna), Crazy Chicklents (Austria), Neunk Nightmares (Germania) e Les Pharaons (Francia).

