SARONNO – Ha parcheggiato la propria auto in via Roma ma quando finite le sue commissionati si è rimessa al volante, ha sentito un forte rumore e si è accorta di essere bloccata. Scendendo dall’abitacolo si è accorta che incastrato nella ruota anteriore dal lato conducente c’era… un tombino.

E’ la disavventura capitata l’altro pomeriggio ad una saronnese alla guida di una Sukuki Splash. La donna non ha potuto far altro che contattare la polizia locale che ha loro volta hanno fatto accorrere sul posto un operai comunale che ha liberato la vettura. L’ipotesi è che il tombino non fosse stato ben bloccato e ancorato tanto che al passaggio dell’auto si è alzato restando incastrato. Liberato dalla vettura della donna il tombino è stato rimesso al suo posto in modo da evitare ulteriori incidenti.

Gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto hanno realizzato, come prevede la prassi in questi casi, una relazione sull’accaduto.

21082021