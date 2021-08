SARONNO – Cade dalla bici e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata ieri ad un bimbo di 10 anni che alle 16.30 percorreva via Prampolini a Saronno. Sul posto dell’incidente è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed è arrivata l’automedica da Como. Per fortuna il giovane si è ben presto ripreso, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti ma è stato comunque trasportato all’ospedale di Legnano per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso.

L’altro giorno alle 9.50 ciclista investito a Saronno in via Carugati: l’ambulanza della Croce rossa ha soccorso una donna di 73 anni che è stata medicata sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Nelle vicine Groane caduta dalla bici in via Umberto I di Varedo, ieri alle 20.45, da parte di un ragazzo di 26 anni, con trasporto in ambulanza all’ospedale “Galeazzi” di Milano per essere medicato, per lui nulla di particolarmente grave.

(foto archivio: ambulanza della Croce azzurra, in servizio nella zona per una precedente emergenza medica)

23082021