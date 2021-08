CARONNO PERTUSELLA – Secondo successo consecutivo per la Caronnese che, nell’allenamento congiunto del mercoledì, supera la Vergiatese, formazione di Eccellenza. Una gara in salita per i rossoblù, puniti per due volte nel giro di un minuto dall’ex di turno Flavio Becerri. La replica di Oduamadi e il gol di Corno permettono però ai ragazzi di Scalise di ribaltare il risultato per il 3-2 finale.

La partenza è incoraggiante, Corno prova la conclusione dopo uno scambio con Putzolu ma il tiro del capitano viene murato. Tutte le buone intenzioni della Caronnese vengono meno, però, dopo due clamorose sbandate difensive. L’ex di turno, Flavio Becerri, punisce gli errori della difesa e per due volte nel giro di un minuto trafigge per due volte Ansaldi. Caronnese sotto di due reti e costretta ad inseguire, Vitiello al 20’ prova la girata di testa senza però inquadrare la porta. I rossoblù alzano i giri del motore, la punizione di Raso viene ribattuta sulla linea e, sul tentativo seguente a botta sicura di Putzolu, è Parini ad immortalarsi mettendo la testa. Gli sforzi, poi, vengono premiati al 40’: Corno subisce fallo al limite dell’area, la punizione di Oduamadi sorprende Russo e finisce la sua corsa in fondo al sacco.

Tris di cambi nella ripresa per Marzio, solo Cattaneo invece è la novità della Caronnese che parte con il piglio giusto. Corno dal limite dell’area fa partire l’ormai celebre “tiro a giro” e supera Russo. Meglio i padroni di casa nel secondo tempo, dopo un brivido corso sul tentativo di Pedergnana (clamorosamente a lato dopo l’ennesima sbandata), arriva il sorpasso. Palla di Vitiello per Oduamadi, tiro rimpallato con De Angelis che finisce la sua corsa in fondo al sacco. La partita vive una fase di stanca ma la fiammata arriva al 25’ con il colpo di testa di Pedergnana sul quale è ottimo il riflesso di Angelina. Il portiere della Caronnese si ripete su Vitulli e tira un sospiro di sollievo sul tocco sotto di Rando. Ma il risultato non cambia più. Per i ragazzi di Scalise l’appuntamento è ora per domenica pomeriggio. Alle 16.30 a Caronno Pertusella arriverà il Gavirate.

Caronnese-Vergiatese 3-2

CARONNESE (4-3-3): Ansaldi (20’ st Angelina); Coghetto, Galletti (20’ st Yamba), Cosentino, De Lucca (1’ st Cattaneo); Vincenzi (30’ st Gulli), Raso, Putzolu; Corno, Vitiello, Oduamadi (20’ st Bossi). A disp.: Catizone, Musazzi, Cortesi. Allenatore: Scalise.

VERGIATESE (4-3-3): Russo (29’ st Pancini); Menga (1’ st Crispo), Parini (15’ st Azzini), M’Zoughi, De Angelis (17’ st Bosisio); Vitulli (41’ st Gambino), Dal Santo (35’ st Rando), Resmini (1’ st Mhaimer); Broggi (1’ st Pedergnana), Mammetti, Becerri. A disp.: Visconti, Calegari, Cavallaro. Allenatore: Marzio.

Marcatori: pt 15’ Becerri, 16’ Becerri, 40’ Oduamadi; st 1’ Corno, 12’ Oduamadi.

Arbitro: Bonfrisco di Monza.

Note – Giornata soleggiata, terreno sintetico in ottime condizioni. Spettatori 100 circa.

25082021