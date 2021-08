CARONNO PERTUSELLA – “Si torna in campo! Al comunale di corso della Vittoria a Caronno Pertusella ospitiamo la Vergiatese, formazione di Eccellenza”. Ad annunciarlo i dirigenti della Caronnese, che si sta preparando al prossimo campionato di serie D. L’appuntamento è dunque fissato mercoledì 25 agosto, con inizio alle 18 per una amichevole “informale”, occasione per entrambe le squadre di proseguire la preparazione.

Come ricordano i dirigenti di casa, “si potrà entrare allo stadio soltanto muniti di green pass, nel rispetto delle norme anti-covid”. L’ingresso è gratuito.