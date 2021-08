Calcio, arbitri saronnesi al raduno nazionale: c’erano Cassano e Nicosia

SARONNO – È terminato ieri pomeriggio a Sportilia in Emilia Romgna il raduno “Can D” pre campionato riservato agli assistenti dov’erano presenti Alessandro Cassano e Salvatore Nicosia. Per loro una occasione di affinare la preparazione in vista dell’inizio del campionato di serie D, nel corso del quale saranno chiamati nelle terne impegnate nella direzione delle partite. Per Cassano e Nicosia, che fanno parte della sezione Aia di Saronno, al raduno anche l’opportunità di confrontarsi con i colleghi provenienti da tutta l’Italia e di seguire lezioni tecniche.

La ripartenza del calcio, anche dilettantistico, è ormai fissata e le società calcistiche sono tutte al lavoro per preparsi ai campionati, il cui via è fissato il mese prossimo.

(foto: Alessandro Cassano e Salvatore Nicosia, della sezione Aia di Saronno, al raduno nazionale del Can D)

25082021