SARONNO – “Stiamo preparandoci alla nostra ripresa delle attività e abbiamo qualche bella novità che vogliamo condividere con voi.

Innanzitutto la Federazione italiana rugby ha riorganizzato le categorie di gioco. La nostra società per la stagione sportiva 2021-2022 sarà quindi strutturata in 4 categorie: U7, U9, U11, U13; lavoreremo dunque con bambini dai 5 ai 12 anni”. Lo comunicano i dirigenti della Unione sportiva Saronno rugby.

Il nostro organico da settembre potrà contare sulla collaborazione di una pedagogista che ci aiuterà a programmare le nostre attività dentro e fuori dal campo per migliorarci. Inoltre, abbiamo intrapreso un percorso di formazione e supervisione per i nostri educatori grazie al supporto della Fir e di Stefano Pella che ringraziamo. Per questa stagione, che inizierà ufficialmente sabato 11 settembre, è confermato il nostro campo presso lo stadio comunale Colombo-Gianetti di Saronno. Le categorie under 11-13 si alleneranno 2 volte alla settimana (mercoledi dalle 18.30 alle 19.30 e sabato dalle 10 alle 11), i più piccoli dell’under 7-9 avranno, invece, un allenamento mono-settimanale al sabato mattina dalle 10 alle 11.

27082021