SARONNO – Finite le vacanze è tempo di ripartire per il rugby Saronno l’associazione dedicata ad far avvicinare i più piccoli a questo sport.

In primis la Federazione Italiana Rugby ha riorganizzato le categorie di gioco. La società saronnese per la stagione 2021-22 sarà strutturata in 4 categorie: Under7, U9, U11 e U13 (si accetteranno dunque bambini dai 5 ai 12 anni). Da settembre la società avrà la possibilità di collaborare con una pedagogista che aiuterà il club a programmare tutte le attività dentro e fuori dal campo. Inoltre il rugby Saronno ha deciso di intraprendere un percorso di formazione/supervisione per gli educatori, grazie al supporto della Fir e di Stefano Pella.

La stagione inizierà ufficialmente sabato 11 settembre allo stadio comunale Colombo-Gianetti di Saronno. Le categorie U11 e U13 si alleneranno due volte a settimana (il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 11), i più piccoli invece dell’under 7 e 9 svolgeranno invece un solo allenamento settimanale il sabato dalle 10 alle 11.

Foto archivio

28082021