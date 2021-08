SARONNO – Con un accorato messaggio il Coro Alpe ha annunciato la scomparsa del baritono Francesco Pizzi.

“Il coro Alpe piangeuna persona cara: un ex corista, di un’allegria incredibile che ci ha accompagnato per tanti anni e come baritono e come animatore, un personaggio ameno come ce ne sono pochi”.

E proseguono: “Ciao Francesco, quanto ci mancheranno le tue battute, le tue barzellette che ci ricordiamo ancora adesso, lasci un po’ di amaro per chi ti ha conosciuto quaggiù ma puoi ora rendere felici gli amici coristi che sono lassù. Chi ti ha conosciuto sa il tuo valore e mancherai, a noi e a tutti. sappiamo il tuo attaccamento al coro e ultimamente non potendo più cantare vedevamo gli occhi lucidi non potendo essere nella formazione.

Ciao Francesco che la terra ti sia lieve”.

Dalla compagine saronnese le condoglianze alla famiglia a partire dalla moglie Palma e dai figli.

Il funerale, nel rispetto delle norme anticovid, si terrà nella parrocchia Regina Pacis lunedì 30 agosto alle 11,15 subito dopo la recita del rosario.

(foto: un’immagine del coro alpe con Francesco Pizzi)