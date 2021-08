SARONNO – Anche la città di Saronno è chiamata oggi a scendere in piazza per le donne afghane in contemporanea mondiale con tante comunità vicine e lontane. Ad organizzare l’iniziativa il sodalizio Quattro passi di pace.

Il ritrovo è previsto alle 17 in piazza San Francesco: “Inizieremo con una lettura drammatizzata di Ilaria Marchianò che, accompagnata dall’arpa di Gabriella Monti, ci aiuterà a meglio comprendere la situazione attuale delle donne in Afghanistan” A seguire Anita Olivieri, 9 anni, interprete dello Zecchino d’Oro Official e Piccolo Coro TAB “offrirà la sua splendida voce per chi una voce non ce l’ha”.

“Ci faremo quindi accompagnare dal poeta Hafez Haidar tra le pagine de “Le Mille e Una Notte” sempre cullati dal suono dell’arpa. Chiara Milan ci aiuterà a riflettere attraverso alcune canzoni. Nel frattempo l’artista Flavia Discacciati realizzerà un dipinto che commenterà in conclusione”.

“Nelle mani e alle finestre delle case mettiamo un drappo blu, come quello che le vuole nascondere – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa a livello globale – ripeteremo la marcia ogni sabato, fino a quando sarà necessario. Indossiamo da subito, ogni giorno, un pezzo di stoffa blu per dire alle donne afgane: siamo con voi, vi vediamo, vi sentiamo”.

Quattro Passi di Pace, realizzatrice di questo progetto, è una rete di associazioni che si pone come fine quello di diffondere una cultura di pace, fratellanza e solidarietà, operando in varie forme nel campo del volontariato sociale a Saronno già dal 2014. Nel dettaglio fanno parte del gruppo Acli, Agesci Saronno I, Anpi Saronno, Associazione Auser Volontariato Saronno, Asvap4, AVULSS, GIVIS, Gruppo Alice, Il Sole Onlus, Associazione Centro Recupero Arti e Mestieri, Associazione Culturale “Il Pozzo” di Rovellasca, Centro di Incontro, Masci, Associazione di Promozione Sociale “Gianni Ballerio”, Associazione Multietnica “Oasi” di Rho, Commissione Carità-Missione e Migranti, Emergency Gruppo di Saronno, Giovani Musulmani d’Italia-Saronno, Il Centro Culturale Islamico di Saronno Italia, Il Sandalo Equosolidale, Intrecci scs Onlus, Legambiente Saronno, L’Isola che non c’è, Pastorale Migranti Zona IV, Semplice Terra.