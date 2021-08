[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

LAZZATE – Questa sera sul sintetico dello stadio di Lazzate pareggio del Fbc Saronno in amichevole contro l’Ardor Lazzate. Un test per entrambe le squadre di fronte a circa 150 spettatori, in vista della prossima stagione che vedrà i saronnesi impegnati in Promozione ed i comaschi in Prima categoria.

La cronaca – Per il Saronno a segno Ferrari al 20′ portando avanti gli “amaretti”, quindi il pari del Rovellasca dieci minuti con Pastore approfittando di una incertezza difensiva. Quasi allo scadere il gol di Milazzo per il Saronno dopo una bella triangolazione con Ferrari; a fissare il pari il calcio di rigore di attorno al 35′ firmato da Lo Bianco.

Fbc Saronno-Rovellasca 2-2

FBC SARONNO: Zanellato, Vanzulli, Giudici, Scaccabarozzi, Nocciola, Torriani, Ballabio, Cannizzaro, Milazzo, Ferrari, Pieri. Entrati successivamente Forestieri, Stefanin, Bernello, Volontè, Bonizzi, Girelli, Iacovelli, Chiarello, Galli, Spinelli, Rudi, Legnani, Vergani, Brambilla. All. Taroni.

ROVELLASCA: Lovera, Bianchi, Di Vito, Rubino, Piva, Carnelli, Cittera, Sala, Riolo, Ferrario, Marchesotti. Entrati successivamente Dario, Bruzzese, Marzoni, D’Onofrio, D’Agostino, Di Muro, Lo Bianco, Strametto, De Giovanni. All. Brittanni.

(foto: alcuni momenti del match)

