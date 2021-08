CERIANO LAGHETTO – “Anche ieri tre rotoli per il confezionamento delle dosi e uno spray anti-zanzare in meno per i pusher magrebini che saltuariamente utilizzano il boschetto dopo il crossdromo verso Cesano Maderno come punto take-away di spaccio”. Ad annunciare l’ennesima operazione di controllo nei boschi della zona ed in particolare nel Parco delle Groane è il vicesindaco ed assessore comunale alla Sicurezza di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

Azioni di disturbo e un consiglio per gli automobilisti che acquistano qui: fossi voi non mi fermerei visto la presenza anche della telecamera! Grazie a carabinieri e polizia locale per la loro costante e proficua attività di controllo e prevenzione”. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, con il materiale sequestrato. Spray anti zanzare e materiale per il confezionamento delle dosi di droga)

30082021