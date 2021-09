UBOLDO – Si è temuto il peggio ieri pomeriggio durante i soccorsi attivati per l’incidente avvenuto in via Quattro novembre nei pressi dell’incrocio con via Mazzini.

La dinamica del sinistro e quindi le responsabilità saranno chiarite dalla pattuglia dei carabinieri intervenuta sul posto effettuando tutti i rilievi del caso a cui nelle ore successive si sono aggiunte le testimonianze e la ricostruzione dell’accaduto effettuata da tutti i protagonisti.

L’impatto, avvenuto pochi minuti prima delle 15, ha visto coinvolti due mezzi ed uno scooter. A preoccupare fin da subito le condizioni del 75enne che era a bordo del ciclomotore. Per aiutare l’uomo sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno raggiunta dall’auto infermieristica.

I soccorritori hanno potuto rassicurare le persone accorse per seguire l’intervento ed anche i due conducenti coinvolti direttamente nel sinistro. L’anziano non era in pericolo di vita anche se aveva riportato una frattura. Le sue condizioni sono state stabilizzate sul posto per una quarantina di minuti ed è stato accompagnato all’ospedale di Saronno dove è arrivato prima delle 16 per una serie di accertamenti e di medicazioni.

