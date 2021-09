SARONNO – Riprenderanno da lunedì 13 settembre i lavori in via Roma, così da completare nel giro di poche settimane gli interventi previsti nell’importante progetto dell’Amministrazione comunale.

Salvo imprevisti metereologici, entro venerdì 17 settembre saranno completate la posa degli ultimi cordoli e del fondo in ghiaia della pista ciclabile e sarà realizzata la finitura della pista ciclabile in calcestruzzo drenante colorato, così che nei quindici giorni successivi sarà possibile effettuare le asfaltature delle rientranze e della carreggiata.

L’opera si concluderà con la posa della pavimentazione per ipovedenti, il completamento della segnaletica e l’accensione del semaforo.

IL RIASSUNTO DELL’INTERVENTO DI VIA ROMA

3. BAGOLARI

Sono i veri protagonisti di quest’intervento e infatti si farà di tutto per preservarli: dall’attenzione in fase di demolizione dei vecchi marciapiedi alle aiuole più grandi per lasciare spazio alle radici. Sempre loro i cordoli saranno in lastre di corten invece che in granito. E non solo i materiali usati sarano drenanti in modo da garantire una miglior gestione dell’acqua (in pieno stile rigenerazione urbana ha spiegato Novella Ciceroni)

4. CICLABILE

Come prevede la normativa avrà una larghezza di 2,50 metri. Sarà percorribile a doppio senso e soprattutto realizzata in continuità con il marciapiede lato nord. Sarà realizzata in calcestre colorato con uno spazio di rispetto e cordolo per staccarla dalla carreggiata

5. 30 ALL’ORA

Sarà il limite dell’intero tratto, dall’incrocio con via Guaragna a quello con via Manzoni, “in fondo – ha spiegato Casali – siamo in centro città ed è una scelta importante per la sicurezza”

6. PARCHEGGI

Saranno realizzati a tasca, ossia tra le aiuole dei bagolari, sul lato sud dell’arteria. Gli attuali 29 lasceranno posto ad 11 stalli con 3 parcheggi per carico e scarico o ovviamente quelli per i disabili. “Gli spazi eliminati saranno compensati grazie alle diverse norme di sosta studiate per gli stalli nell’intero quartiere” hanno spiegato gli assessori. “Abbiamo, con la zona disco e gli stalli per i residenti, eliminato la sosta parassitaria” ha chiuso Casali

7 BARRIERE ARCHITETTONICHE

Argomento affrontato dall’assessore Ciceroni che ha parlato non solo delle attenzioni per chi ha difficoltà di movimento ma anche di percorsi per i non vedenti che si aggiungeranno ai semafori acustici a chiamata.

8. SEMAFORI

Tema affrontato da Casali che ha annunciato che, per prevenire l’incidentalità saranno tarati in modo da dare il verde prima alla ciclabile e poi alle auto.