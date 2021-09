SARONNO – Guidando nella notte ha centrato il palo del semaforo di via Sampietro che è caduto trascinando con sè il semaforo. E’ quello che è successo stanotte nel cuore del quartiere Matteotti. Secondo una ricostruzione l’impatto è avvenuto intorno alle 5.

Fin qui le certezze anche se è facile immaginare il seguito. Il conducente dell’auto si è ripreso dallo spavento ed ha provato a rimettere in moto l’auto e visto che, malgrado il violento impatto, ancora andava ha ingranato la marcia e si è allontanato.

Il protagonista dell’incidente non si è fatto vivo nemmeno stamattina. Ne col Comune ne con la polizia locale. La centrale operativa è stata però contattata dai residenti. Gli agenti inviati sul posto hanno effettuato un sopralluogo che ha permesso di capire l’accaduto raccogliendo le prime informazioni. E’ stata contattata la società che si occupa della manutenzione dei semafori per rimuovere il palo e la lanterna danneggiata e provvedere alla messa in sicurezza dell’intersezione.