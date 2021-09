SARONNO – Partono domenica 12 gli eventi per la festa dell’oratorio di Saronno.

Si aprono con la celebrazione della messa in chiesa parrocchiale alle 11:30 e proseguono alle 16 in oratorio con attività per i bambini, minigolf e bimbilandia. Alle 17:30 è previsto uno spettacolo di magia e la giornata di festa si conclude con la cena con delitto delle 19:30, alla quale iscriversi, con un costo di 5 euro per gli under 25 e di 7 per gli adulti.

Si prosegue poi durante la settimana: lunedì 13 alle 20:45 confessioni e preghiera per i giovani, martedì 14 incontri con i genitori dei bambini di terza elementare, mercoledì 15 con quelli della quarta elementare, giovedì 16 alle 20:30 con i genitori dei ragazzi della seconda e terza media e venerdì 17 alle 20:45 con quelli della quinta elementare e della prima media.

Nel weekend infine ulteriori attività ludiche per tutti.

Sabato 18 settembre alle 15 si terrà il torneo di volley 4×4 con i ragazzi delle medie e dalle 16 il torneo di calci di rigore in contemporanea a bimbilandia con attività per bambini come lavoretti, angolo-costruzioni e trucca-bimbi. Alla fine della giornata, alle 19 verrà aperta la paninoteca e alle 21 si esibirà il gruppo rock-cristiano “Reale”.

Chiude la settimana di festa domenica 19, partendo dalla messa delle 11 nel cortile dell’oratorio con saluto a don Armando, alla quale segue il pranzo in oratorio, su prenotazione. Nel pomeriggio dalle 15 è disponibile il luna park, alle 17 torneo del lancio dell’uovo, alle 18 sfida a calci di rigore e chiude la giornata alle 20:45 lo spettacolo comico del trio “Teo, Casta, Bose”.

