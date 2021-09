SARONNO – “Prima della partenza scolastica dei ragazzi, é stato bello vedere il centro di Saronno animarsi all’insegna del gioco e della cultura sportiva”.

Sono le parole di Lorenzo Puzziferri presidente della Commissione Sport che traccia un bilancio della giornata di ieri con Sport in piazza.

“La partecipazione é stata notevole e soprattutto per gli addetti ai lavori – come è anche il sottoscritto – é stato sicuramente emozionante vedere ripartire lo sport in tutte le sue discipline.

Ci tengo a ringraziare tutta la Saronno Sportiva: dall’Assessore Gabriele Musarò, agli uffici Cultura e Sport, rappresentati da Luciana Carioli – riferimento fondamentale per le nostre asd – ma soprattutto le nostre Associazioni Sportive, che si sono impegnate moltissimo nella preparazione delle attività proposte a bambini e ragazzi.

Ci tengo a menzionare in particolare la neonata associazione di skateboarding “The Other Side” – con cui si arriva al conseguimento di ben 43 associazioni sportive presenti sul territorio – che da diversi mesi a questa parte si sta impegnando affinché uno sport prettamente street porti benefici, oltre che dal punto di vista sportivo, anche dal punto di vista della rigenerazione sociale e territoriale.

Nella prossima Commissione Sport (che presiedo) proporrò modifiche al regolamento vigente della consulta sportiva, affinché le prossime nuove associazioni sportive possano essere maggiormente invogliate a formarsi ed affinché il numero di discipline sportive presenti in città possa continuare ad aumentare”.

13092021