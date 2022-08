x x

SARONNO – E’ stata decisa la nuova composizione del direttivo della consulta sportiva, a darne comunicazione è l’amministrazione comunale di Saronno attraverso l’app Municipium. Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Saronno che comunica le personalità delle associazioni sportive del territorio che fanno parte del nuovo direttivo della consulta sportiva.

La nuova composizione del direttivo della Consulta Sportiva è la seguente:

Melosi Giordano – Asd Amor Sportiva

Volonté Pierluigi – Ctc Robur Tennis

Bellini Mariangela – Asd Team in Line

Cantù Chiara – Asd Rari Nantes Saronno

Angeretti Elisa – Asd Osa. Saronno Libertas

Paolantonio Felicita Anna – Asd Cef Mario Corrias

(foto d’archivio: un passato calcistico evento sportivo della Asd Amor sportiva)

