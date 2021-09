CISLAGO – Una grande discarica abusiva è stata scoperta alle porte di Cislago dalla polizia locale: è costituita interamente da pneumatici usati, ne sono stati ammassati a centinaia nel verde. Ci si trova in una zona decisamente defilata, dove ci sono soprattutto boschi, al confine con il territorio comunale di Gorla Minore nei pressi di Cascina Visconta. Tutto il materiale è già stato rimosso dal volontari del gruppo comunale di protezione civile, che hanno contato in tutto ben 300 pneumatici. Ed ora la vigilanza urbana del comandante Marco Cantoni sta compiendo tutti gli accertamenti del caso per risalire a chi si è sbarazzato degli pneumatici abbandonandoli nel verde.

Nell’area di Cascina Visconta non è la prima volta che vengono trovate discariche abusive, anzi era già accaduto divere volte in passato: è una zona molto “appartata”, dove non passano molte persone se non ci va da quelle parti, solitamente, per passeggiare nel verde.

(foto archivio: discarica di pneumatici precedentemente scoperta sempre nella zona)

15092021