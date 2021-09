ORIGGIO / CARONNO PERTUSELLA – Tamponamento a Origgio ieri alle 19.30 lungo la statale 233 ovvero in quel tratto, l’ex statale Varesina, non lontano dalla rotonda all’intersezione con via per Lainate. Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, il cui equipaggio ha soccorso un ragazzo di 19 anni, per il quale non si è comunque reso necessario il trasporto in ospedale.

Tamponamento fra due automobili anche a Caronno Pertusella, sempre sull’ex statale Varesina, ieri mattina alle 7 alla periferia cittadina: sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra caronnese. Sono state soccorse una donna di 53 anni ed una di 25 anni, trasportate all’ospedale di Saronno per essere medicate di contusioni comunque non gravi. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio: intervento dei soccorso dopo un incidente sulla Varesina)

