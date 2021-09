Calcio, 2′ cat. A: reti inviolate tra Beata Giuliana e Pro Juventute

BUSTO ARSIZIO – Domenica 19 settembre si è giocata la prima partita di campionato della Pro Juventute, squadra di Uboldo che milita in seconda categoria in casa del Beata Giuliana. Il match si è concluso in pareggio con il risultato di 0-0.

Il calcio di inizio previsto alle 15.30 è stato posticipato per via dei forti temporali che si sono abbattuti nella città di Busto Arsizio, inoltre le forti piogge hanno danneggiato le linee del campo le quali sono state dovute essere ridisegnate.

Gli uboldesi hanno comunque avuto una nitida occasione da gol nel primo tempo, quando Ferrario ha colpito il palo su un’azione di contropiede. Il Beata Giuliana invece si è resa pericolosa in tre occasioni nel primo e in una nel secondo tempo, senza mai trovare la via del gol.

Beata Giuliana – Pro Juventute 0-0

BEATA GIULIANA: Gernetti, Ghislotti, Mior, Magnaghi (32′ pt. Maggi), Bacchiega, Bennix, Giovannini, Gussoni, Callegarin 37′ st. Palermo), Mantegazza (6′ st. Lo Petrone), Valesindellatorre (47′ st. Rizzo). A disposizione: Borriero, Camatta, Oldrini, Izzo, Alessi. All. Casola Alberto

PRO JUVENTUTE: Falcone, Soldi, Reda, Morandi, Calendi (33′ st. Regalati), Venegoni (6′ pt. Conchet), Ossoli, Ferrario (46′ st. Frasson), Colombo, Geron (12′ st. Robbiani), Flores Jimenez (21′ pt. Di Gennaro). A disposizione: Camillo, Lonetto, Bergomi, Reda). All. Colombo Luca.

(foto: il mister della Projuve Luca Colombo9