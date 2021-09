Calcio Promozione: pareggio nel segno del rigore tra Union Villa Cassano e Universal Solaro

CASSANO MAGNAGO – Inizia con un pareggio in trasferta il campionato di Promozione dell’Universal Solaro.

Gara subito in salita per i solaresi che al 10’ del primo tempo si trovano sotto, Shala K. dal dischetto non sbaglia, batte Cuzzolin e porta in vantaggio i suoi.

Sembra mettersi male per il Solaro sotto di un gol e sotto di un uomo a causa dell’espulsione di Parisi, ma nel finale di primo tempo al 41’, il direttore di gara concede un penalty ai solaresi, dal dischetto va Baglio che non sbaglia e regala il primo punto a Cernivivo e i suoi.

Union Villa Cassano – Universal Solaro 1-1

UNION VILLA CASSANO: Rinaldi, Paroni, Mencarelli, Vesco, Adami, Shala A., Bertani, Ruggia, Shala K. (39’ ST Caliman), Martinoia, Gningue (18’ ST Spagnolo). A disposizione: Assoumou, Corti, Giordano, Gioia, Mazzucchelli, Signorelli, Manenti, Spagnolo, Caliman. All.: Rivolta

UNIVERSAL SOLARO: Cuzzolin, Esopi, Franco, Baglio, Parisi, Quaglia, Somaini (15’ ST Giglio), Decarlo (24’ ST Pellegrino), Fioroni (46’ ST Franzoni), Bottan, Di Patria. A disposizione: Bona, Franzoni, Capelli, Castiglioni, Cattafi, Donato, Pellegrino, Rotiroti, Giglio. All.: Cernivivo.

Marcatori: 10’ pt Shala K. (UVC), 41’ pt Baglio (US)