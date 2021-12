x

CISLAGO – Si gioca per la dodicesima giornata del campionato di seconda categoria che vede impegnate Cistellum e Beata Giuliana. Cistellum parte fortissimo procurandosi un rigore al minuto 2′ del secondo tempo, non trasformato dal numero 9 Lobianco. Non si abbatte la Cistellum che continua a insistere per trovare la via del goal, cosa che gli riesce al minuto 27′ del primo tempo con gol di Bene. Allo scoccare della fine del primo tempo la squadra ospite su disattenzione difensiva del Cistellum ne approfitta andando in gol al minuto 45′ del primo tempo con Callegarin. Riparte il secondo tempo sul risultato di 1-1. Le due squadre provano in continuo a trovare la via del gol cosa che però non accade. Nei minuti di recupero precisamente al 48′ del secondo tempo il Cistellum si porta avanti con gol di Lobianco che si fa perdonare del rigore sbagliato ad inizio partita. La squadra di casa può festeggiare i 3 punti portati a casa.

Marco Muscettola

Asd Cistellum-Gs Beata Giuliana 2-1

ASD CISTELLUM: D’Auria, Roma (35′ st Sapienza), Bonfrate, Moiana, Radice (25′ st Anzani), Fusetti, Bene (47′ st Speranza), Remonato (42′ st Iovine), Lobianco, Rimoldi, Montan (11′ st Bosotti). A disposizione Cozzi, Pigozzi, Costanzo, Morosi. All. Giussani.

GS BEATA GIULIANA: Gernetti, Maggi, Mior, Bennix, Bacchiega, Magnaghi, Longobardi (15′ st Lo Petrone), Mantegazza (23′ st Bejaoui), Callegarin (45′ st Ghislotti), Rizzo, Izzo (35′ st Alessi). A disposizione Colombo, Denna, Fella.

Arbitro: Mustafaj di Legnano.

Marcatori:27′ pt Bene (Cm), 45′ pt Callegarin (Ga), 48′ st Lobianco (Cm).

(foto: il Cistellum in campo oggi, con il super tifoso Ricki Bernucca)

