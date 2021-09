MISINTO / ROVELLO PORRO – Esordio con tanti gol per il Cgds Misinto in Seconda categoria, girone I, in casa contro il Serenza Carroccio: 3-3 con reti misintesi di Romeo, autore di una doppietta, e di Oddo. Nello stesso raggruppamento la vittoria esterna del Rovello Porro, 2-1 sul Cassina Rizzardi, gol di Lauria e Cattaneo per i rovellesi, ed il pari interno della Gerenzanese.

In Prima categoria nel girone A rinviata per impraticabilità del campo Antoniana-Tradate, 1-1 fra Pro Azzurra e Valceresio.

Nel girone B di Prima categoria Esperia Lomazzo-Portichetto 2-1 (doppietta di Bancora per i lomazzesi), e successo esterno 2-0 del Rovellasca a Fenegrò (col gol di Ferrario e Di Mauro). Per la Saluts Turate rinviata la partita a Montesolaro, per impraticabilità del campo a causa del maltempo che ha imperversato soprattutto nella mattina odierna fra il Varesotto ed il vicino comasco.

(foto archivio: il Cgds Misinto, oggi protagonista di un pareggio casalingo alla prima di campionato)

