SARONNO – Bilancia non revisionata e stand tanto grande da uscire dagli spazi: sono alcune delle violazioni riscontrate dalla polizia locale a carico di un ambulante che partecipa al mercato di Saronno che si è così trovato con oltre 1.500 euro di sanzioni da pagare.

Come ogni settimana il reparto annona della polizia locale ha realizzato alcuni controlli nell’area del mercato settimanale per verificare il rispetto delle norme relative all’attività e anche alla tutela del cliente. A attirare l’attenzione degli agenti il fatto che il banco fosse palesemente più grande dello spazio a lui concesso con un’invasione dello spazio dei vicini e conseguenze anche sul fronte della sicurezza.

I vigili hanno anche scoperto che la bilancia non era stata revisionata, controllo periodico essenziale per garantirne la precisione e non risultava aggiornata neanche la carta d’esercizio dove l’ambulante deve indicare non solo i mercati a cui partecipa ma anche il numero dei dipendenti e dei collaboratori familiari.

Per le tre violazioni all’ambulante sono arrivati oltre 1.500 euro di verbali ossia 1.032 euro per lo stand troppo grande, 206 euro per la bilancia e 300 euro per la carta dei servizi non in ordine.

19092021