SARONNO – Alcuni pupazzi di stoffa, posateria varie ma soprattutto la bilancia di precisione ed ultima generazione utilizzata per diverse iniziative solidali a partire dalla vendita delle arance in piazza. E’ il bottino dei ladri che hanno preso di mira la sede della Saronno Point, onlus saronnese che da anni finanzia, promuovendo diversi eventi, progetti solidali per l’ospedale cittadino a partire dal reparto di oncologia.

Il furto è avvenuto negli ultimi giorni. La sede era già stata presa di mira in passato e i malviventi sono rientrati con le stesse modalità negli spazi dell’associazione nella palazzina multiservizi dello stadio comunale di via Biffi. I volontari a partire dal vicepresidente Mario Busnelli hanno scoperto il furto la mattina successiva. “E’ stato un gesto vile – commenta il numero due del sodalizio – non serve girarci intorno con inutili parole. A gennaio per il nostro stand di vendita delle arance dovremmo comprarne una nuova e dovremmo sostituire anche la porta danneggiata per la seconda volta”. Insomma la Saronno Point non si ferma anche se l’amarezza resta: “E’ un furto che dimostra soprattutto una povertà d’animo”.

06012020