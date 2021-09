SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica “Con Saronno” in merito alle dimissioni di Giulia Mazzoldi.

Il Direttivo di Con Saronno Lista Civica di Centro si è riunito ieri, allargato ad altri amici, per inviare un messaggio di ringraziamento e di saluto alla dott.ssa Giulia Corinna Mazzo\di, che ha lasciato I’Assessoratoal Bilancio.

Con vero dispiacere si è appresa la sua decisione, motivata da gravosi impegni lavorativi, che le hanno reso impossibile conciliare attività professionale e di incarico amministrativo.

Si tratta di una situazione sempre più diffusa tra gli amministratori degli Enti Locali, il che imporrebbe una generale riflessione sul sistema, per evitare che le migliori competenze e conoscenze si debbano necessariamente estraniare dalla vita politica.

A Giulia, persona gentile, informata, di grande garbo ed eleganza, vanno stima ed amicizia per l’impegno infaticabile con cui ha affrontato la complessità del bilancio comunale in questo periodo emergenziale e per la capacità di imprimere un carattere nuovo al bilancio saronnese con la grande variazione approvata lo scorso agosto, di cui si vedranno ben presto i risultati.

Ora Con Saronno Lista Civica di Centro si attende che l’importante incarico sia rapidamente assegnato dal Sindaco Augusto Airoldi, per dare immediata continuitàall’amministrazione.

”A tal propòsito — commentano il Segretario Angelo Leva, il Presidente Pierluigi Gilli e l’assessore Gabriele Musarò — si conferma il nostro sostegno leale ed attivo al Sindaco perl’ordinata ed efficace azione amministrativa; davanti alle pressanti esigenze del bilancio 2022 ed alle possibili opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), occorre semplicemente sostituire l’assessore dimessosi per necessità personali, non ci sono né spazio, né tempo per rimpasti, rimpastini, pretese, manovre e valzer di poltrone, che sarebbero un mesto ritorno ad usanze sorpassate. Il patto politico che, un anno fa, ha accompagnato la grande vittoria elettorale del nostro Sindaco — concludono — e tuttora vivo ed operante e richiede solo di continuare ad essere attuato metodicamente, nel pieno rispetto delle forze politiche e dei ruoli istituzionali. La stabilità è essenzialee costituisce il valore aggiunto di questa Amministrazione“.

Il Direttivo di Con Saronno ListaCivica di Centro