CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese (serie D) attiva anche per il sociale. La società rossoblù, infatti, ha donato materiale da calcio all’associazione Alba (Associazione Laica Bambini Africani) della Repubblica Democratica del Congo. Con una mail, il responsabile dell’associazione Luca Scarpino ha voluto ringraziare il nostro presidente Umberto Gambaro: “Abbiamo ricevuto il materiale che verrà utilizzato dai bambini delle nostre scuole a Lubumbashi, in occasione dei campionati da calcio interscolastici. Non mancheremo di farle avere una documentazione fotografica, nel frattempo la ringraziamo di vero cuore per la sua attenzione verso i bambini meno fortunati“.

Alba è un’associazione costituita nel 1992 che opera nella regione del Katanga per offrire ai bambini, futuri cittadini congolesi, una possibilità concreta di studiare e costruirsi un futuro migliore. Alba è intervenuta in maniera concreta, partecipando alla costruzione, ristrutturazione e gestione delle scuole, seguendo i suoi ragazzi durante i 12 anni in cui si articola il ciclo di studi. Tutto questo è reso possibile grazie alla “Tutela a distanza” organizzata con le famiglie italiane.

Un aiuto concreto è arrivato anche dalla Caronnese, che ha voluto dare il suo contributo inviando materiale da calcio per i bambini meno fortunati.

22092021