CARONNO PERTUSELLA – Tre infortuni sul lavoro in un giorno nel Saronnese, è successo nella giornata di ieri. Alle 14 un episodio in una ditta di via Don Bosco a Caronno Pertusella: ha avuto bisogno di cure mediche un uomo di 54 anni, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra caronnese. L’interessato è stato trasportato all’ospedale di Saronno, non è apparso in gravi condizioni.

Un’ora dopo e sempre a Caronno Pertusella, in una ditta di corso della Vittoria, un uomo di 47 anni è stato soccorso dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri e da quello di una autolettiga sempre della Croce azzurra caronnese, anche in questo caso è seguito il trasporto all’ospedale di Saronno, sempre in non gravi condizioni.

Altro episodio della giornata a Origgio, alle 8.30, in una ditta di via Di Vittorio: auto medica e ambulanza della Croce rossa saronnese si sono presi cura di una donna di 59 anni, non è apparsa grave.

(foto archivio)

22092021