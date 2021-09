SARONNO – Sono in corso in queste settimane i lavori allo stadio di via Biffi, dove si sono resi necessari interventi di manutenzione urgente, tra cui quello alla pompa dell’impianto di irrigazione del campo di calcio, danneggiatasi a causa di un uso non corretto della programmazione del suo funzionamento, è stata sostituita a fine agosto ed ora è funzionate.

Inoltre, come da programma per questo mese di settembre è stata effettuata la rigenerazione del manto erboso attraverso la semina: la scorsa primavera, infatti, in considerazione della ripresa dell’attività agonistica a seguito dello stop per l’emergenza sanitaria, era stata fatta una valutazione del campo di calcio da cui era emersa l’opportunità di eseguire lavori di manutenzione volti a contenere le malerbe che avrebbero ostacolato il gioco o abbassato il livello qualitativo del prato. Infine, nel corso di un sopralluogo tecnico tenutosi alla fine di agosto, le società hanno

segnalato la necessità di intervenire sull’impianto elettrico di comando e accensione dei fari per il quale sono in corso valutazioni rispetto all’intervento da effettuare.

Le società sportive che utilizzano il campo di via Biffi possono programmare le proprie attività allo stadio Colombo Gianetti a partire dal prossimo 10 ottobre.

(foto d’archivio)

22092021