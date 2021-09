SARONNO – Dopo l’assenza dell’edizione 2020, domenica 26 settembre si terrà l’ottava edizione della Strasaronno, oramai nota manifestazione podistica saronnese aperta a tutti, organizzata dalla cooperativa Lavoro e Solidarietà onlus di Saronno (Cls), che si svolge attraverso le strade cittadine e il parco del Lura, con l’obiettivo di unire divertimento e agonismo, sport e solidarietà.

Meditel sport, il centro di medicina dello sport del gruppo Meditel, è partner e sostenitore di questo importante appuntamento sportivo per la città e fornirà l’assistenza fisioterapica e il servizio di emergenza durante la manifestazione. In piazza della Libertà verrà allestito un posto medico avanzato con tecnologie all’avanguardia, dove saranno presenti i professionisti del gruppo Meditel: medici, infermieri e fisioterapisti, insieme al personale di I help, che hanno specifiche esperienze di assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni sportive.

Il format della manifestazione di quest’anno è stato studiato e concepito da Cls sport per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti. La competizione offre due alternative di percorso: la family run, che comprende 5km di corsa, oppure i 10km percorribili a passo libero.

Il ricavato della gara sarà destinato ai progetti di solidarietà di Cls. Per le iscrizioni visitare il sito www.strasaronno.it.

